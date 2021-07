Amichevole, dove vedere Bayern Monaco-Napoli: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 31 luglio, alle ore 16.30, all’ “Allianz Arena” di Monaco di Baviera, amichevole di lusso per il Napoli di Luciano Spalletti che sarà ospite del Bayern Monaco del nuovo tecnico Julian Nagelsmann.

Prima di scoprire dove vedere Bayern Monaco-Napoli, ecco un focus su questo match amichevole.

Terza amichevole per il Napoli di Spalletti dopo i test contro i dilettanti della Bassa Anaunia, battuti 11-0, e la Pro Vercelli, battuta 1-0. Napoli che dopo l’impegno in Baviera il 4 agosto sarà impegnato in un altro test amichevole contro i polacchi del Wisla Cracovia. Partenopei che si preparano per la nuova stagione con l’obiettivo dell qualificazione in Champions e dimenticare l’ultima giornata della passata stagione contro il Verona. Il Napoli farà il suo esordio in campionato domenica 22 agosto alle ore 20.45 al “Maradona” contro la neopromossa Venezia. Il Bayern Monaco, invece, farà il suo esordio in Bundesliga venerdì 13 agosto al “Borussia Parka” alle ore 20.45 contro il Borussia Moechngladbach.

Dove vedere Bayern Monaco-Napoli, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Bayern Monaco-Napoli, calcio d’inizio fissato per le ore 17.30, sarà trasmessa su Sky in modalità Pay Per View. Il prezzo d’acquisto per questo match dovrebbe essere 9,99 €.