Archiviato Euro 2020 che ha visto gli ‘azzurri’ salire sul tetto d’Europa, è partito ufficialmente ormai da qualche giorno il pre-campionato delle principali squadre della Serie A. La stagione del Napoli 2021/2022 è ufficialmente iniziata l’8 Luglio, data della presentazione ai tifosi e alla stampa di Luciano Spalletti, nuovo allenatore dei partenopei che guiderà la squadra nel raggiungimento degli obiettivi stagionali. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie sulle Amichevoli Napoli 2021: calendario, ritiro e orari delle prossime partite estive dei partenopei.

Il ritiro del Napoli nella pre-season 2021 si svolgerà in Trentino, a Dimaro nello splendido scenario della Val di Sole.

Il ritiro inizierà il 15 Luglio quando è in programma nel pomeriggio un primo allenamento guidato da Luciano Spalletti che verrà seguito, giorno 16 dalla conferenza del neo allenatore del Napoli.

Domenica 18 Luglio è prevista un’amichevole contro Bassa Anaunia al Centro Sportivo di Dimaro alle ore 17.30 e Mercoledì 21 Luglio Spalletti e due giocatori incontreranno i tifosi al Centro Congressi di Folgarida in serata (orario da definire).

Il 23 Luglio la squadra azzurra verrà presentata ai tifosi in Piazza Madonna della Pace e il 24 ci sarà un altro test amichevole contro la Pro Vercelli al Centro Sportivo di Dimaro alle 17.30. Sabato 24 Luglio si concluderà il ritiro con la conferenza stampa di Luciano Spalletti.

Ecco il resoconto delle amichevoli del Napoli 2021: date e orari

Napoli-Bassa Anaunia (Domenica 18 Luglio, Ore 17.30): al Centro Sportivo di Dimaro;

Napoli-Pro Vercelli (Sabato 24 Luglio, Ore 17.30): al Centro Sportivo di Dimaro;

Napoli-Bayern Monaco (Sabato 31 Luglio, Ore 16.30): Allianz Arena.

Tra le amichevoli del Napoli dell’estate 2021 spicca certamente quella contro il Bayern Monaco nella “Audi Football Summit”, organizzato da MatchIQ: il test amichevole si svolgerà all’Allianz Arena alle ore 16.30.

Dove vedere amichevoli Napoli 2021

Al momento non vi sono informazioni sufficienti su dove vedere le amichevoli del Napoli dell’estate 2021 come Napoli-Pro Vercelli e Napoli-Bayern Monaco. Negli anni passati le partite amichevoli dei partenopei sono state trasmesse in pay per view su Sky Primafila. Seguiranno aggiornamenti…