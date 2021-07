Amichevole, dove vedere Lazio-Triestina: streaming e diretta tv in chiaro?

Venerdì 23 luglio, alle ore 18.30, nel ritiro di Auronzo di Cadore, la Lazio di Maurizio Sarri affronterà la Triestina di Cristian Bucchi, il match è valido come gara amichevole. Prima di scoprire dove vedere Lazio-Triestina, ecco un focus su questo match amichevole.

Il match sarà aperto al pubblico che potranno assistere all’amichevole solo con il Green Pass e con tampone negativo entro le 48 ore prima del match. Terza amichevole stagionale per i biancocelesti dopo aver battuto per 10-0 la Top 11 Radio Club e 11-0 i Fiori Barp Mas. La Lazio giocherà anche contro il Padova (martedì 27 luglio) e contro il Twente (sabato 7 agosto). Per la Triestina, invece, quello contro i biancocelesti sarà il secondo test contro una squadra della Capitale, infatti gli “alabardati” saranno impegnati anche contro la Roma. I biancocelesti faranno il loro esordio in campionato sabato 21 agosto alle ore 20.45 contro l’Empoli.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS LAZIO-FIORI BARP MAS

Dove vedere Lazio-Triestina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Lazio-Triestina, calcio d’inizio fissato per le ore 18.30, non dovrebbe essere trasmesso in diretta tv e streaming in quanto i diritti di questo match non sono stati ancora venduti. Per seguire gli aggiornamenti Live del match sarà possibile consultare le pagine social della Lazio e della Triestina con relativi highlights disponibili sui canali social delle due società