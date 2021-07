Amichevole, dove vedere Milan-Modena: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 24 luglio, alle ore 17, nel centro sportivo di Milanello, il Milan di Stefano Pioli ospiterà il Modena di Attilio Tesser, il match è valido come gara amichevole. Prima di scoprire dove vedere Milan-Modena, ecco un focus su questo match amichevole.

Quest’amichevole si disputerà a porte chiuse per evitare assembramenti in un’ epoca fortemente condizionata dal Covid-19. Per i rossoneri si tratterà della seconda amichevole stagionale dopo la vittoria per 6-0 contro la Pro Sesto. Milan che nei prossimi impegni pre-campionato affronterà il Nizza il 31 luglio, il Valencia il 4 agosto, il Real Madrid l’8 agosto e il Panathinaikos il 14 agosto. La squadra di Pioli, invece, farà il suo esordio in campionato lunedì 23 agosto contro la Sampdoria.

Dove vedere Milan-Modena, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Milan-Modena, calcio d’inizio fissato per le ore 17, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (203 del satellite, 473 e 483 del digitale). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Inoltre gli aggiornamenti LIVE di questo match saranno disponibili sui canali social di entrambe le società.