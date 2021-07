Amichevole, dove vedere Torino-Obermais Merano: streaming e diretta tv in chiaro?

Domenica 18 luglio, alle ore 18, nel ritiro del Torino in Val Gardena ci sarà il primo test amichevole per i granata del neo tecnico Ivan Juric che in amichevole affronteranno l’Obermais Merano, formazione militante nel campionato di Eccellenza. Prima di scoprire dove vedere Torino-Obermais Merano, ecco un focus su questo match amichevole.

Dopo la sofferta salvezza conquistata nella passata stagione, il Torino ripartirà da un tecnico preparato come Ivan Juric. Durante il ritiro pre-campionato il Torino sarà impegnato in altri 2 test amichevoli. Il 24 luglio affronterà il Bochum (ore 17) a Bressanone e il 27 luglio contro gli arabi dell’Al Fateh (ore 17). Al termine del ritiro il Torino se la vedrà contro il Rennes (orario da definire), formazione francese arrivata sesta nella scorsa Ligue 1. Il Torino farà il suo esordio nella Serie A 2021-2022 ospitando l’Atalanta (21-22 agosto 2021) all’ “Olimpico Grande Torino”.

Dove vedere Torino-Obermais Merano, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Torino-Obermais Merano, calcio d’inizio fissato per le ore 18, non verrà trasmessa nè in diretta tv nè in diretta streaming in quanto i diritti di questo match non sono stati venduti. Per seguire gli aggiornamenti Live del match sarà possibile consultare le pagine social del Torino con relativi highlights disponibili sui canali granata.