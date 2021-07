La nuova Roma di Mourinho parte con un 10-0 al Montecatini

Per la nuova Roma targata Mou è il caso di dire buona la prima. A 10 giorni dall’inizio ufficiale del ritiro, con prima parte prevista attualmente a Trigoria, gli uomini del portoghese hanno battuto il Montecatini per 10-0 nella prima amichevole. La bassissima caratura dall’avversaria non deve dar adito a facili entusiasmi, eppure tanti piccoli segnali positivi si sono intravisti.

Entusiasmo e determinazione

Sicuramente i fattori maggiormente degni di nota sono stati l’entusiasmo e la determinazione mostrati da chi ha preso parte alla sgambata del Fulvio Bernardini. Tutti gli effettivi scesi in campo hanno messo sul terreno una grande professionalità, non lasciando trapelare alcuna giocata superficiale.

Al termine del confronto, che ha anche messo in luce un’ottima forma fisica da parte dei giallorossi, pur giocando nel caldo romano delle 18:00, tantissimi erano i sorrisi tra calciatori e staff. Molto soddisfatto è apparso anche un Mourinho attentissimo per tutto il corso dell’incontro a bordo campo.

Il ritorno di Zaniolo

C’era particolare attesa per il ritorno in campo col gruppo senior di Nicolò Zaniolo. Il trequartista che ha saltato l’intera scorsa stagione per la rottura del crociato, è sembrato uno dei più in palla. Per lui anche la rete del definitivo 10-0 che ha certificato una prestazione di sostanza.