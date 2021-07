Calciomercato Inter: Bellerin ha chiesto la cessione all’Arsenal

Dopo le cessioni di Hakimi, le uscite di Lazaro, Dalbert, Gravillon, e Pinamonti, dovrebbero portare i soldi necessari per l’acquisto dello spagnolo esterno destro dell’Arsenal.

Bellerin sostituto di Hakimi per la fascia destra

Mai come quest’anno per l’Inter sarà un difficile work in progress. Gli effetti della pandemia si fanno sentire per tutti i club di serie A, prestiti e diritti di scatto sono sempre piu padroni del mercato estivo, perchè di contanti ce ne sono veramente pochi. Il margine per l’Inter è ancora più alto visto che dovrà chiudere il mercato estivo con un attivo di minimo 70 milioni di euro. In teoria si sarebbe già raggiunto tale obiettivo con la vendita di Hakimi, ma Marotta e Ausilio vorrebbero praticare altre cessioni in modo da trovare altro tesoretto per arrivare all’acquisto di un esterno destro per non far rimpiangere la mancanza del giocatore marocchino venduto al Psg. Il nome gettonato per la fascia destra è: Hector Bellerin esterno destro dell’Arsenal. Il giocatore dei Gunners ha espresso fortemente la sua volontà di trasferirsi a Milano. Il problema è che l’Arsenal vorrebbe praticare un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. L’Inter punta su un diritto di riscatto. Al momento è stallo, ma la volontà del giocatore potrebbe giocare un bel peso nella decisione finale dell’operazione.