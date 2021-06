Mercato Inter, i nerazzurri monitorano Jordi Alba e Bellerin

L’Europeo ha preso tutta la scena calcistica in questo momento, ma il calciomercato continua imperterrito ad andare avanti. La nuova Inter di Simone Inzaghi sta cercando un terzino sinistro che possa colmare il vuoto lasciato da Hakimi, oramai destinato ad approdare al PSG. L’imperativo per quanto concerne le caratteristiche del giocatore chiave da trovare, è principalmente una: la velocità. Infatti, i nerazzurri stanno sondando due calciatori di elevata caratura e che fanno della velocità la loro caratteristica di spicco. Le ultime indiscrezioni, danno i nerazzurri sulle tracce di Jordi Alba del Barcellona ed Hector Bellerin dell’Arsenal.

Il primo potrebbe lasciare la Catalogna per trasferirsi in Italia, facendo così una nuova esperienza dopo tanti anni di Liga tra le fila dei blaugrana. Il Barcellona però vuole una contropartita tecnica di altissimo spessore come Skriniar, centrale difensivo che l’Inter non è disposta a cedere. L’altro nome presente nelle ultime ore sui giornali inglesi è quello di Bellerin, terzino velocissimo dell’Arsenal. Lo spagnolo ha avuto tanti problemi fisici in questi ultimi anni, ma vuole rilanciarsi e l’Inter potrebbe essere la squadra giusta per lui. I nerazzurri puntano a un prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Ora la palla passa all’Arsenal, la quale non lascerà andare facilmente l’iberico.