Calciomercato Roma: è ufficiale Kluivert ceduto al Nizza

La squadra di Mourinho, oltre a perfezionare acquisti per la nuova stagione, pensa anche alle cessioni. Sono molti i giocatori che lo Special One ha messo nella lista degli esuberi e che Pinto cercherà di collocare.

Kluivert al Nizza ora è ufficiale

Tutto fatto per il passaggio dell’esterno olandese Justin Kluivert in prestito al Nizza, che ora è diventato anche ufficiale. Il giocatore è rientrato a Roma dopo l’ultimo anno passato a giocare in prestito al Lipsia, ma non per restare. La sua prossima avventura calcistica sarà in Francia: nelle ultime ore c’è stata un’accelerata nella trattativa e il Nizza ne ha comunicato l’ufficialità con un tweet. Kluivert tramite Instagram ha postato la frase “Nice to be Here. Pronto per una nuova sfida“.

Il Comunicato della As Roma: i dettagli

I dettagli di questa operazione in uscita tra la Roma e Nizza, sono racchiusi nel comunicato della società giallorossa. Queste le parole: “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Justin Kluivert al Nizza, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo in parte fissa e in parte variabile. L’accordo prevede il diritto di riscatto a favore del Nizza che però, al verificarsi di determinate condizioni si tramuterà in obbligo al prezzo di 15 milioni di euro. Queste condizioni riguardano il piazzamento del Nizza in campionato (l’eventuale qualificazione Europa League o alla Champions League), e il numero di presenze che collezionerà Justin Kluivert. L’esterno olandese, con la società giallorossa ha il contratto in scadenza nel 2023, dove è arrivato nell’estate del 2018 collezionando 68 presenze e 9 goal.