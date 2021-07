Champions League: ufficiale Istanbul riavrà la sua finale

Ora è ufficiale: Il Comitato Esecutivo Uefa ha comunicato le città che ospiteranno le competizioni Uefa per i prossimi anni. A causa del Covid quest’anno la competizione si è svolta a Oporto.

Champions League: le sedi dove si svolgerà la competizione

Il Comitato Esecutivo Uefa ha finalmente stabilito dove verranno giocate le finali delle competizioni Uefa per i prossimi anni. La finale della coppa dalle grandi orecchie del 2021 doveva essere giocata a Istanbul, piu di preciso nello stadio olimpico Ataturk, ma per problemi della pandemia mondiale scoppiata nel 2020 (il Covid), è stata giocata nello stadio Do Dragao di Porto tra le finaliste Manchester City e Chelsea con la vittoria dei Blues. In Tuchia è il secondo anno di fila che perde il diritto a una finale di una competizione Europea. Anche nel 2019 doveva essere giocata sempre a Istanbul e invece venne giocata a Lisbona, ma finalmente nel 2023 si prenderà la sua rivincita. Queste le parole della Uefa: “Dopo lo spostamento della finale di Champions League 2021 da Istanbul a Oporto, è stato deciso di disputare la finale dell’edizione del 2023 a Istanbul nello stadio Ataturk, inoltre l’evento d’inaugurazione della stagione europea per club, che comprende il sorteggio della fase a gironi di Champions, Europa League e Conference League, si svolgerà a Istanbul a fine agosto per le stagioni 2021/22 e 2022/23. Di conseguenza, la finale di Champions League 2023, originariamente in programma a Monaco di Baviera, verrà disputata nella città tedesca nel 2025. Lo stadio di Wembley manterrà il diritto a ospitare la finale di Champions League 2024″