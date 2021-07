Chiellini, una star in Germania: nasce il “Chiellinigkeit”

Giorgio Chiellini è diventata una vera star grazie agli Euro2020. Come già noto, è stato indiscusso protagonista della vincente cavalcata degli Azzurri agli Europei. Le sue doti calcistiche erano già note a tutti da anni, ciò che ha colpito del difensore bianconero, è stato lo spirito con il quale ha vissuto la competizione. Tanti i momenti in cui si è contraddistinto con il sorriso, sempre stampato sul viso. Non solo, Chiello è sempre pronto ad aiutare e consolare i compagni di squadra nei momenti difficili.

Chiellini, una star in Germania

Quanto dimostrato dal capitano della Nazionale italiana ha colpito particolarmente la Germania. Lo stile “chiellinico” (anzi, “chiellinisch”) ha entusiasmato gli osservatori tedeschi al punto che in Germania è stata coniata una nuova parola per indicare l’atteggiamento mostrato dal difensore azzurro: “Chiellinigkeit“. Atteggiamento che in Germania suggeriscono di seguire. Il significato del termine è molto importante e potrebbe essere un vero e proprio stile da adottare, non solo sul rettangolo di gioco, anche nella vita di tutti i giorni. Il significato sarebbe il seguente: “Guardare alle cose in modo più leggero. Essere allegri senza perdere la serietà, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi il più possibile mentre lo si fa”.

Dunque, un nuovo trionfo per Giorgio Chiellini che oltre ad aver trionfato nella competizione con la sua Italia, ha colpito nel cuore anche come giocatore e uomo. Il difensore della Juventus, non ha ancora detto addio alla maglia Azzurra, anche se, all’età di 36 anni, la notte di Wembley potrebbe essere stata la sua ultima gara da Nazionale.