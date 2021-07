Colpo del Manchester United, in arrivo un difensore dal Real Madrid

Il calciomercato inglese anche entra nel vivo, con un colpo a sorpresa di quelli che si fanno “sentire”. Un acquisto in difesa per blindare e cercare di andare alla conquista della Premier League.

Raphael Varane al Manchester United. I dettagli

Come riportato da Sky Sport, Raphael Varane è pronto a dire addio al Real Madrid dopo dieci anni. La stampa inglese annuncia l’imminente acquisto da parte dei Red Devils del centrale difensivo 28enne del Real Madrid. Il difensore centrale, nazionale francese, ha un anno ancora di contratto con il Real, ma ha deciso di non rinnovarlo e il club ha deciso di metterlo sul mercato. L’accordo tra le due società si aggira intorno a 43 milioni di sterline pari a 50 milioni di euro, piu eventuali bonus. Entro il 28 luglio sarà in Inghilterra, per la sua prima giornata inglese, effettuerà le visite mediche di rito, e successivamente firmerà il contratto con il suo nuovo club. Il giocatore firmerà un quinquennale da 12 milioni di euro a stagione. Dopo 10 stagioni nelle fila delle Merengues si conclude la avventura spagnola del campione del mondo. Dopo l’ufficialià di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund per 85 milioni, lo United si appresta ad abbracciare il secondo acquisto top della sua campagna acquisti.

I numeri di Varane al Real

Per il difensore francese si chiude la lunghissima parentesi spagnola al Real dove vi militava dal 2011. Venne prelevato dal Lens per poco piu di 10 milioni di euro. Con i Blancos ha totalizzato 360 presenze, segnando 17 goal. Varane ha partecipato ai più grandi successi del club di Florentino Perez, infatti, ha vinto la decima con Carletto Ancellotti, più ben altre 3 Champions League consecutive con Zinedine Zidane. Poi, sono arrivate tre Supercoppe Europee, quattro Mondiali per Club, tre campionati spagnoli, tre Supercoppe di Spagna e 1 Coppa del Re, per un totale di ben 18 titoli con sempre Varane protagonista al centro della difesa.