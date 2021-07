L’Italia vince gli Europei, la parata di Gigio Donnarumma su Saka ha consegnato la vittoria agli Azzurri, ma il portiere non ha esultato. In realtà sono tanti, anche i tifosi da casa, che non hanno capito che eravamo i vincitori Arriva, da Donnarumma, la confessione.

Donnarumma, la confessione: “Ecco perché non ho esultato”

Non ha capito nulla Gigio, il nuovo portiere del Paris Saint-Germain, quando ha parato il rigore decisivo, non ha capito niente nemmeno dopo, quando si è ritrovato i compagni addosso per i festeggiamenti. L’ex numero 99 del Milan ha vinto anche il premio come miglior giocatore degli Europei, ed oggi ha confessato. Donnarumma ha confessato perché non ha esultato.

Le parole dell’estremo difensore a Sky Sport: “Non ho esultato perché non avevo capito che avessimo vinto”. Il giocatore continua: “Ero a terra al rigore di Jorginho, pensavo che fosse finita. Adesso, con il Var, controllano i piedi perché non puoi essere davanti, guardavo l’arbitro per capire se era tutto ok. Ho visto i miei compagni e lì non ho capito più niente. E’ stato straordinario, con i compagni abbiamo un rapporto incredibile, siamo una famiglia fantastica“.

La vittoria agli Euro2020 sono frutto del lavoro di tutti, ma soprattutto di Gigio Donnarumma, che si è rivelato essenziale durante i rigori, non solo durante i minuti regolamentari. Anche le sue prodezze hanno portato alla Coppa, primo trofeo importante a soli 22 anni. Ciò che ha stupito tutti è la sua tranquillità, al riguardo, il portiere afferma: “Fa parte di quello che ho vissuto negli anni. Ne ho fatto tesoro ed è diventata esperienza. La serenità è sempre stata la mia forza, ma l’esperienza aiuta tantissimo. Sia quando le cose vanno bene che quando vanno male”.