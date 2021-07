Dove vedere amichevole Lugano-Inter, streaming e diretta tv in chiaro?

Lugano-Inter, primo test per i nerazzurri. Dopo aver iniziato il ritiro stagionale ad Appiano Gentile agli ordini del nuovo allenatore, la squadra di Simone Inzaghi farà il suo esordio stagionale in terra svizzera. Il match Lugano-Inter, valido per la Lugano Region Cup, si gioca sabato 17 luglio alle ore 20.30 presso lo stadio di Cornaredo. La partita è una classica del precampionato nerazzurro negli ultimi anni. I tifosi potranno accedere solo col green pass. L’impianto è fruibile al 100% ma si stima una presenza del 50%. Il neo tecnico interista Inzaghi dovrebbe ripartire dal 3-5-2 Handanovic in porta e la linea difensiva composta da D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov. Sulle fasce spazio a Casadei e Agoumè, con Gagliardini, Nainggolan e Squizzato a centrocampo, davanti la baby coppia composta da Pinamonti e Salcedo. Dopo la sfida contro gli svizzeri, i nerazzurri saranno impegnati nella Florida Cup e successivamente in due amichevoli di prestigio ad agosto. Ecco il calendario completo dell’estate interista.



Dove vedere Lugano-Inter amichevole, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match amichevole Lugano-Inter dovrebbe essere trasmesso in diretta tv su Inter TV, canale ufficiale del club nerazzurro visibile a pagamento su Sky e gratuitamente per gli abbonati DAZN. La sfida potrebbe essere trasmessa anche in diretta streaming gratuita sul canale Youtube e sulla pagina facebook dell’Inter. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.