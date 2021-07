Amichevoli Inter estate 2021, il calendario completo dei nerazzurri: si parte con il Lugano

Amichevoli Inter, tanti big match in programma per i nerazzurri

Luglio è il mese del calciomercato, dei ritiri e delle amichevoli estive in preparazione all’inizio della Serie A 2020/21. L’Inter si è radunata l’8 luglio per poi iniziare la preparazione estiva il giorno successivo ad agli ordini del nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Il primo test amichevole dell’estate nerazzurra è in programma sabato 17 luglio alle ore 20.45 contro il Lugano con in palio la Lugano Region Cup. In seguito la squadra affronterà una serie di match di prestigio divisi tra America e Europa. Si inizia il 25 luglio con Inter-Arsenal, incontro valido per la Florida Cup, mentre il 28 luglio i nerazzurri affronteranno una tra Everton e Millionarios. Gli ultimi due test di preparazione alla stagione saranno in programma l’8 agosto contro l’Atletico Madrid a Tel Aviv e il 14 agosto a Reggio Emilia contro la Dinamo Kiev. Si prospetta un’estate di grandi sfide per i nerazzurri nelle quali i tifosi potranno già visionare le novità tattiche e di gioco annunciate da Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Ricordiamo che i reduci da Europei e Coppa America si aggregheranno alla rosa solamente a fine luglio.



Amichevoli Inter estate 2021, il calendario completo dei match

17 luglio: Inter-Lugano

25 luglio: Inter-Arsenal

28 luglio: Inter-Everton/Millionarios

8 agosto: Inter-Atletico Madrid

14 agosto: Inter-Dinamo Kiev