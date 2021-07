Dove vedere Brasile Costa D’Avorio Olimpiadi: diretta tv e streaming

Dove vedere Brasile Costa D’Avorio Olimpiadi in tv. Dopo la finale persa di Copa America, il Brasile va a caccia della secondo medagli d’oro consecutiva. Questa volta non sarà presente alla manifestazione Neymar, che trascinò la Seleçao a Rio 2016, fermato dal Paris Saint Germain in vista dell’inizio della nuova stagione. Il fuori quota di lusso dei verdeoro quindi Dani Alves, che di vittorie di trofei prestigiosi se ne intende. Altri nomi da tenere d’occhio sono Richarlison dell’Everton, Antony dell’Ajax e Diego Carlos del Siviglia. L’avversario è la Costa D’Avorio, che ha convocato alcuni volti noti della Serie A. Il trascinatore della squadra sarà Franck Kessié, impegnato sul fronte mercato con il Milan per rinnovare il contratto, ma ci sono anche Kouamé della Fiorentina, Singo del Torino e l’ex atalantino Diallo, ora in forza al Manchester United.

Attiva ora DAZN in offerta speciale fino al 28 luglio per 14 mesi a a 19,99€ al mese, invece di 29,99€ al mese

Quando si gioca Brasile-Costa D’Avorio, seconda giornata gruppo D Olimpiadi

La partita tra Brasile-Costa D’Avorio si disputerà domenica 25 luglio 2021 alle ore 10:30 italiane (17:30 ore locali), allo stadio International di Yokohama. Le altre squadre del girone sono la Germania, capitanata dal classe 1994 del Wolfsburg Arnold, e l’Arabia Saudita, la cenerentola del gruppo.

Rai o Dazn? Ecco dove vedere Brasile Costa D’Avorio Olimpiadi in tv e in streaming

La partita tra Brasile-Costa D’Avorio sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Eurosport. L’emittente televisiva Sky non trasmetterà l’incontro sui canali Eurosport dedicati (210 e 211). La Rai invece, non copre la partita per intero, ma seguirà l’evento tenendo aggiornati i telespettatori tramite i tg sportivi. La partita si potrà seguire in differita, alle ore 17:30, su Dazn, che coprirà tutte le partite del torneo. Attiva ora il tuo abbonamento.