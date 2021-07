Dopo le sconfitte rimediate rispettivamente contro Argentina e Brasile, Colombia e Perù sono pronte ad affrontarsi nella finale terzo posto di Coppa America. Colombia-Perù si prospetta un match molto interessante tra due Nazionali che hanno disputato un ottimo torneo sfiorando la qualificazione in Finale. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Colombia-Perù: streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Finale terzo posto Coppa America.

Dove vedere Colombia-Perù: streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Finale terzo posto Coppa America

Colombia-Perù, match valido per la finale terzo posto di Coppa America, si giocherà al Estadio Nacional Mane Garrincha di Brasilia, a partire dalle ore 2.00 della notte tra Venerdì 9 e Sabato 10 Luglio 2021. Colombia-Perù verrà trasmessa in diretta tv da Sky, più specificatamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). La finale di Coppa America verrà inoltre trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports e sarà visibile sottoscrivendo uno degli abbonamenti disponibili sul sito ufficiale della piattaforma. La finale terzo posto di Coppa America sarà inoltre disponibile sulla piattaforma NOW TV.

Probabili formazioni Colombia-Perù:

PERÚ (4-3-3): Gallese; Corzo, Ramos, Santamaria, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Peña, Cueva; Lapadula. Ct. Gareca

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Cuellar, Diaz; Zapata, Borja. Ct. Rueda