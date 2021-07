DOVE VEDERE LA PRESENTAZIONE DI SPALLETTI AL NAPOLI

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore del club partenopeo. La presentazione del neo tecnico verrà fatta oggi a Castel Volturno a partire dalle ore 15. L’evento potrà essere seguito da tutti. in tempo reale.

L’addio a Rino Gattuso ha portato Luciano Spalletti a Napoli che a breve inizierà il raduno estivo per la preparazione alla prossima stagione. Il team Azzurro non è riuscito nell’impresa della qualificazione alla prossima Champions League, grande rammarico nell’ambiente. La chiamata all’ex tecnico di Roma e Inter porta grande entusiasmo nell’ambiente partenopeo. Spalletti è stato lontano dalle scene di calcio negli ultimi due anni, dopo l’addio all’Inter nel 2019 non ha più allenato.

Dove vedere la presentazione di Spalletti al Napoli

La Conferenza Stampa di presentazione di Spalletti inizierà oggi alle ore 15, presso il centro sportivo di Castel Volturno. Il tecnico è già pronto a rispondere alle domande dei giornalisti. Si parlerà anche di mercato e spiegando gli obiettivi stagionali del club partenopeo.

Sarà anche possibile seguire l’evento in tempo reale anche sui profili Youtube e Facebook del Napoli. La diretta televisiva dell’evento è affidata a Sky, e sarà visibile anche in streaming grazie alle applicazioni Sky Go e Now Tv.