Dopo aver battuto la Croazia nei tempi supplementari, la Spagna si prepara ad affrontare la Svizzera nei quarti di finale di Euro 2020. Svizzera-Spagna si prospetta un match spettacolare e interessante tra due delle Nazionali che hanno espresso il miglior calcio negli ottavi di finale. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Svizzera-Spagna: streaming gratis e diretta tv in chiaro.

Dove vedere Svizzera-Spagna: streaming gratis e diretta tv in chiaro

Il match Svizzera-Spagna, valido per i quarti di finale della massima competizione calcistica continentale, si giocherà alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, a partire dalle ore 18.00 di venerdì 2 luglio 2021. La partita verrà trasmessa in diretta tv da Sky e dalla Rai. Su Sky il match sarà disponibile ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita tra Spagna e Svizzera verrà trasmessa anche in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su Rai Play. Il primo dei quarti di finale di Euro 2020 verrà inoltre trasmesso sull’applicazione SKY GO (disponibile per tutti gli abbonati a Sky) e su NOW TV (per tutti gli abbonati al servizio streaming).