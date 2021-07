Europei, Belgio-Italia 1-2: gli Azzurri volano in semifinale contro la Spagna

Europei, Belgio-Italia: gli Azzurri battono i Diavoli Rossi

SECONDO TEMPO

90+7′ Finisce qui. L’Italia vola in semifinale contro la Spagna

90+6′ Calcio d’angolo per il Belgio. Pericolo Italia

90+5′ Chiellini rilancia nella metà campo dei Diavoli Rossi

90+4′ Riparte il Belgio con una ripresa, alla ricerca di Lukaku

90+3′ Punizione per l’Italia

90+2′ Donnarumma prende un brutto colpo, resta a terra qualche istante

90+1′ Entra Toloi al posto di Chiesa

90′ Vengono segnalati 5 minuti di recupero

88′ Senza sosta il Belgio che guadagna un calcio di punizione da ottima posizione

87′ Riparte il Belgio con una rimessa laterale nella propria metà campo

85′ Belgio filtra nell’area di rigore dell’Italia, la difesa azzurra tiene bene

84′ Fallo di Cristante, riparte il Belgio con una punizione

83′ Gran giocata di Doku, carica il destro, tira, ma la palla è alta

82′ Dries Mertens è punito per il suo fallo in attacco

81′ Fallo su Emerson, punizione per l’Italia

STATISTICHE: 5 i tiri per gli Azzurri, 3 per il Belgio in questo secondo tempo

78′ Fuori Lorenzo Insigne, dentro Domenico Berardi

75′ Problemi per Spinazzola, esce per un problema muscolare. Al suo posto Emerson

73′ Martinez si ritrova a sostituire il nuovo entrato, Chadli con Praet. Il numero 22 si infortuna appena entra in campo

72′ Due cambi per l’Italia. Mancini inserisce Cristante al posto di Verratti, mentre Belotti prende il posto di Immobile

STATISTICHE: Possesso palla in questi primi 25 minuti del secondo tempo 64-36% per l’Italia

69′ Entra Dries Mertens al posto di Tielemans; Meunier viene sostituito da Chadli

67′ Punzione per l’Italia, occasione sprecata per Immobile su cross di Chiesa

65′ Kevin De Bruyne effettua un contrasto in scivolata, ma Slavko Vincic fischia il fallo

63′ Verratti-Insigne, provano fraseggio verso la porta di Courtois

61′ Occasione del Belgio, Lukaku non mette la palla in rete, salva Spinazzola

60′ Pressing Italia, ma perde la palla. Riparte la formazione avversaria

58′ Lorenzo Insigne effettua un cross dalla bandierina e nessuno dei suoi compagni può intervenire di testa

56‘ Doku mette in mezzo un cross davvero invitante, Gianluigi Donnarumma la fa sua

54′ Thomas Meunier mette un traversone in area ma un difensore interviene e libera. Calcio d’angolo per i Diavoli Rossi



STATISTICHE: Nel primo tempo il possesso palla è stato 57% dell’Italia, contro il 43% del Belgio

52′ Federico Chiesa prova a passare a Ciro Immobile ma dosa male la forza ed il pallone sfila

49′ Kevin De Bruyne fa fallo con un intervento strano

47′ Angolo per l’Italia, occasione per Chiesa

45′ Via il secondo tempo. Prima palla per l’Italia

Le squadre tornano in campo. A breve l’arbitro fischierà il via della ripresa

PRIMO TEMPO

45+2′ Fine primo tempo. Tutti negli spogliatoi

45+1′ Lukaku sulla palla. Gol! Il Belgio accorcia le distanze.

45′ Contatto in area, possibile rigore per il Belgio. Si procede con il VAR

44′ GOOOOOOOOOL!!!! LORENZO INSIGNE, INSACCA IL 2-0 PER L’ITALIA

42′ Occasione per gli Azzurri, ma il Belgio mura la porta

40′ Angolo per l’Italia. Verratti sulla palla

38′ Verratti a terra. Punizione per l’Italia, sulla palla va Bonucci

34′ I giocatori del Belgio mantengono il possesso passandosi il pallone e cercando il momento giusto per segnare.

30′ GOOOOOOOOOOOOOL! Gran diagonale di Nicolò Barella. Vantaggio degli azzurri

29′ Angolo per l’Italia, sulla palla va Insigne. Non trova inserimento di nessun compagno

28′ Gran tiro di Insigne, palla fuori

27′ La formazione italiana si riporta in avanti, occasione di Chiesa, Courtois gli nega il gol

26′ Il Belgio riprende palla e trova occasione con Lukaku che, nell’uno contro uno con Donnarumma, il portiere manda in angolo

25′ Ancora Italia che prova a creare occasioni, Jorginho e Insigne

24′ Immobile prova a pressare con i suoi compagni

21′ Gran tiro di De Bruyne, pronto Donnarumma con una gran parata. Angolo

20′ Botta e risposta, fallo del Belgio, giallo per Tielemans

19′ Primo giallo della gara, per Verratti, fallo su Tielemans

17′ Gli azzurri si portano nella metà campo dei belgi, bel fraseggio tra Immobile e Jorginho

14′ Angolo del Belgio, occasione per De Bruyne

13′ Il gol di Bonucci è in fuorigioco, per posizione irregolare di Di Lorenzo.

13′ GOOOOOLLLL!!! Bonucci! Sugli sviluppi della punizione tirata da Lorenzo Insigne, il giocatore insacca. Il VAR controlla.

12′ Punizione per l’Italia, fallo su Jorginho

11′ Angolo per il Belgio, tutti nell’area piccola dell’Italia. Jorginho allontana

9′ Italia riprende possesso, Verratti e Jorginho provano a far avanzare la squadra. Belgio recupera con Vertonghen

8′ L’Italia avanza con Spinazzola, poi Insigne alla ricerca di Immobile, palla fuori

6′ Doku in avanti, cerca Lukaku, ma viene fermato. Si riparte da Donnarumma

4′ La formazione di Martinez molto aggressiva, pressa gli Azzurri

3′ Ancora Lukaku in avanti, salva Chiellini, manda in angolo

2′ Scatto veloce di Lukaku verso Donnarumma, si salva l’Italia

1′ Si parte. Prima battuta per il Belgio

Le due formazioni prendono possesso della propria metà campo.

Squadre sul campo. Si parte con gli inni, comincia l’Italia. Poi Belgio.

L’Italia di Roberto Mancini si gioca i quarti di finale degli Europei contro il Belgio di Roberto Martinez. Le due formazioni giocheranno venerdì 2 luglio 2021 alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco, in Germania. Belgio-Italia verrà arbitrata da S. Vincic (Slo). Gli Azzurri arrivano dagli ottavi dove hanno eliminato, soltanto ai supplementari, una grande Austria; mentre la squadra di Romelu Lukaku ha battuto il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nella fase a Gironi, l’Italia, appartenente al Gruppo A, ha ottenuto 3 vittorie su 3, passando la prima fase della competizione a punteggio pieno. Gli Azzurri hanno battuto: Turchia (3-0); Svizzera (3-0) e Galles (1-0). Il Belgio, nella prima fase, Gruppo B, ha vinto contro la Russia (3-0); Danimarca (2-1) e Finlandia (2-0). Qui la Diretta Live Europei, Belgio-Italia. Commento minuto per minuto.

I precedenti tra Belgio-Italia sono 23: 14 successi per gli Azzurri; 4 pareggi e 4 vittorie per i Diavoli Rossi.

Europei, Belgio-Italia: formazioni ufficiali

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielmans, Witsel, Hazard; De Bruyne, Lukaku, Doku. All. R. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. R. Mancini.

Europei, Belgio-Italia: probabili formazioni

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Mertens. Allenatore: R. Martinez.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: R. Mancini.

ARBITRO: Vincic (Slo)

GUARDALINEE: Klancnik (Slo); Kovacic (Slo).

IV UOMO: Rapallini (Arg).

VAR: Dankert (Ger).

AVAR: Fritz (Ger); Gittelmann (Ger); Gil (Pol).