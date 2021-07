Il Paris Saint Germain inarrestabile sul mercato. I dettagli

Il Paris Saint Germain non si ferma più. Secondo quanto riportarto dal quotidiano L’Equipe, il club parigino sarebbe pronto ad acquistare l’ex Juventino.

Psg, il polpo Paul Pogba per il centrocampo

Il Paris Saint Germain sta letteramente facendo una squadra stellare. Oltre agli acquisti gia definiti di Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos, e Donnarumma, il Psg è pronto per un altro colpo ad effetto. Il club parigino secondo L’Equipe starebbe puntando tutto su Paul Pogba. Il centrocampista non ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United in scadenza 30 giugno 2022. È un sogno da sempre dell’imprenditore qatariota e proprietario del Psg Nasser Ghanim Al-Khelaïfi ed è pronto a costruire un centrocampo da sogno intorno a lui. L’obiettivo è di alzare la Champion League del 2021/22 e di ritornare a vincere la Ligue 1 che quest’anno è stata vinta dal Lille. I red devils valutano Paul Pogba 80 milioni di euro.

Prima le cessioni e poi Pogba

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese L’Equipe, il Psg vorrebbe acquistare Pogba il piu presto possibile. Pogba guadagna circa 13 milioni di euro a stagione compresi i bonus, e prima di mettere a bilancio un altro ingaggio così pesante dovrà prima sfoltire il monte ingaggi monstre. Per questo dovrà operare molto in uscita: tra i papabili nomi in uscita dal club ci sono : Rafinha, Icardi, Paredes, Sarabia, Herrera, Diallo, e Kurzawa, Bakker, Kehrer. Leonardo è già al lavoro.