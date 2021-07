Italia- Inghilterra: Kane suona la carica, per Southgate sarà una partita epica

Come ci si aspettava, gli ultimi avversari degli Azzurri saranno gli Inglesi. A Wembley la finale di Euro 2020 sarà Italia- Inghilterra. I sudditi della Regina sognano “Football is coming home” ma i ragazzi di Mancini hanno dimostrato di essere una squadra difficile da battere e da non sottovalutare. Questo gli inglesi lo sanno bene, Kane vuole vincere a tutti i costi e Southgate parla di partita epica.

La finale secondo Kane

Kane, al termine del match contro la Danimarca, ha riconosciuto la tenacia degli avversari. Ha spiegato che non è stato facile segnare, Schmeichel è stato bravo a respingere. Ovviamente è contento per aver segnato e per aver raggiunto Lineker. Ora, si pensa alla finale. Il commento di Kane è stato: “Contro l’Italia sarà difficile, ma adesso vogliamo vincere quest’Europeo in casa“.

Anche il Principe William vuole riportala a casa. In un suo tweet si legge: “Che partita, che risultato! Un enorme prova per l’Inghilterra, l’intero paese sarà dietro di voi domenica“. Chiude il post con l’hashtag #ItsComingHome.

Italia-Inghilterra secondo Southgate

Southgate rende onore agli avversari, ha affermato che la Danimarca è sempre stata sottovalutata, ma lui la considera una grande squadra, e questo è un merito in più per i suoi giocatori. Ciò che importa è aver raggiunto la finale, ha, infatti, commentato: “La cosa più bella di questa serata è che abbiamo regalato ai tifosi e a tutto il paese una notte fantastica, un’ emozione che durerà per quattro giorni“. In vista di Italia- Inghilterra ha dichiarato: “Sono ormai due anni che l’Italia dimostra un grande valore. Hanno dei difensori che sono dei veri guerrieri, ma tutta la squadra è molto forte. Sarà un’ altra patita epica. ma noi vogliamo scrivere la nostra storia“.

Uno scontro tra titani, una partita così importante che sarà presente anche il nostro Presidente della Repubblica. Fonti del Quirinale fanno sapere che Sergio Mattarella domenica assisterà alla finale di Wembley per rappresentare l’Italia. La decisione è stata presa dopo aver valutato alcune questioni sanitarie che riguardano la variante Delta diffusa in Inghilterra.