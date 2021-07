Euro2020, ecco dove si giocherà la finale della competizione: data e luogo dell’atto conclusivo

EURO 2021 DOVE FINALE, CHI ARRIVERA’ FINO IN FONDO ALLA COMPETIZIONE? – Gli Europei 2020, che in realtà si giocheranno nel 2021, sono ormai alle porte. 24 squadre, 51 partite, un solo obiettivo: quello di alzare il tanto ambito trofeo. Gli ultimi vincitori sono i portoghesi, che capitanati da CR7 nel 2016 sconfissero la Francia a Parigi con un gol di Eder ai supplementari. L’Italia parte, contro la Turchia, alla ricerca di riscatto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali: SuperNews ha indetto un sondaggio tra alcuni dei giornalisti sportivi più noti per capire cosa pensano gli addetti ai lavori dei possibili traguardi raggiungibili dalla Nazionale di Mancini. C’è anche chi pensa che questa squadra potrà arrivare fino in fondo: ma dove si giocherà la finale?

Euro 2020, dove si giocherà la finale? A Londra, al Wembley Stadium

La finale degli Europei 2020 si disputerà a Londra, allo Stadio di Wembley, l’11 luglio 2021. Lo storico stadio inglese ospiterà per la seconda volta nella storia una finale di questo torneo: la prima volta fu nel 1996, quando si disputò Repubblica Ceca-Germania, che terminò 1-2. Una curiosità: in quell’occasione, l’arbitro era l’italiano Pairetto. Si giocheranno a Wembley anche le due semifinali, due match degli ottavi di finale e tre sfide dei gironi di qualificazione. San Pietroburgo, Baku, Monaco, Amsterdam, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Glasgow e Siviglia sono le altre città che ospiteranno questa edizione degli Europei. Ma tutte le Nazionali avranno un solo obiettivo nel mirino: arrivare a Wembley.