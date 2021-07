Juve, Arthur a rischio operazione

Il brasiliano Arthur tiene in allarme la sua Juve e tutti i tifosi. Le sue condizioni fisiche, dovute alla calcificazione alla gamba destra non gli permettono di dare il meglio in campo. Probabile operazione se le sue condizioni non miglioreranno.

Arthur tiene in allarme la Juventus

Il centrocampista si trova attualmente in ritiro in Spagna dove si preparerà per il pre-campionato. Il dolore alla gamba destra non da però certezze su quello che sarà il futuro. Arthur si è fermato a febbraio, quando gli è stata diagnosticata una calcificazione alla gamba. Da quel momento il giocatore è rimasto quasi fermo all’interno della sua squadra.

Durante la stagione precedente ha scelto di non operarsi ma adesso la chirurgia, in caso di mancato miglioramento delle sue condizioni, tornerà ad essere un’opzione.

Arthur durante il ritiro di luglio si allenerà con Allegri nella speranza che il dolore, dopo il lungo periodo di riposo, non si ripresenti. In caso contrario il brasiliano dovrà sottoporsi all’operazione chirurgica che comporterebbe uno stop di almeno un paio di mesi.



Dopo lo scambio tra Juventus e Barcellona, il centrocampista ha giocato con la maglia bianconera durante tutta l’ultima stagione collezionando 32 presenze e un goal; in Serie A 22 partite e l’unico goal del campionato 20/21.