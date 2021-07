Juventus, offerta definitiva al Santos: attesa per l’attaccante

Il mercato non ha visto ancora grandi manovre a Torino, ma nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità alla Juventus: offerta definitiva al Santos, fatta. Il club piemontese sembra aver superato le offerte di Milan e Benfica per aggiudicarsi Kaio Jorge.

Juventus, offerta definitiva al Santos: vicino Kaio Jorge

La Juventus ha intenzione di non mollare la presa per Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano è obiettivo di molte società, su tutte Benfica e Milan che hanno già avanzato offerte alla società che detiene il suo cartellino: il Santos. Nella corsa al classe 2002, poi, si è inserita anche la Juventus che ha concretizzato l’idea di portare il giovane talento a Torino subito. Ma il giocatore, legato ancora al Club, potrebbe arrivare anche a gennaio 2022.

L’offerta dei bianconeri per aggiudicarsi l’attaccante è di un milione subito, più bonus che nel tempo potrebbero portare nelle casse del Santos fino a un massimo di 1,5 milioni, per un totale compreso tra i 2 e i 2,5 milioni di euro. Intanto il club del Santos si è ritrovato a dover bloccare la trattativa con il Benfica che, tra l’altro, aveva quasi portato al termine. Nelle prossime ore, al massimo giorni, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Kaio Jorge, così come riporta anche Corriere dello Sport.