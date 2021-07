Brutte notizie alla Juventus, un positivo al Covid-19 agli ultimi controlli fatti nelle scorse ore. A dare la notizia è il club sul proprio sito web ufficiale.

Juventus, un positivo al Covid-19: Hamza Rafia

Il comunicato della società: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Hamza Rafia. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo”.

Il club bianconero, era in preparazione per la stagione che a breve avrà inizio, continuerà il suo ritiro. Adesso che il Covid-19 si è insidiato, per evitare focolai e ulteriori difficoltà si faranno i controlli necessari per poi procedere con gli allenamenti con i giocatore che risultano negativi. Massima attenzione alla Continassa. Il prossimo 31 luglio alle ore 21 è prevista una partita amichevole, quella contro il Monza, valida per il Trofeo Berlusconi, non dovrebbero esserci problemi, non è stato ancora annunciato nulla al riguardo. Indubbiamente verranno eseguiti tutti i test di prevenzione per evitare contagi e focolai.