Live – Italia-Inghilterra 0-0, la finale degli Europei

Live – Italia-Inghilterra, la finale degli Europei

Gli Azzurri di Roberto Mancini sono arrivati alla fine della competizione dove sfideranno gli inglesi. Segui il Live, Italia-Inghilterra, la finale degli Europei. A partire dalle ore 21 dell’11 luglio 2021.

PRIMO TEMPO

1′ Kuipers fischia l’inizio. Si parte!!!!

Pronti per iniziare. Le squadre si dispongono nella propria metà campo. I primi a toccare palla sono gli azzurri con Ciro Immobile

Momento inni nazionali. Si parte con l’Italia. Poi sarà il turno degli inglesi

Squadre sul campo

Entra la coppa. A portarla in campo è l’autore dell’ultimo gol ai passati Europei: Eder .

. Cerimonia d’apertura, tra musica e balli

Squadre sul campo per il riscaldamento

Italia-Inghilterra, formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini. A disposizione: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Toloi, Florenzi, Locatelli, Pessina, Cristante, Bernardeschi, Berardi, Belotti.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Shaw, Mount, Sterling; Kane. Ct: Southgate. A disposizione: Ramsdale, Johnstone, Grealish, Henderson, Rashford, Saka, Mings, Coady, Sancho, Foden, James, Bellingham.

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Assistenti: Van Roekel, Zeinstra (Olanda)

IV uomo: Del Cerro Grande (Spagna)

Var: Dankert (Germania)

Avar: Van Boekel (Olanda), Gittelmann, Fritz (Germania)

Italia-Inghilterra si sfideranno per la finale degli Europei. Una lunga scia di vittorie per entrambe le formazioni. Gli Azzurri sono arrivati fin qui dopo una fase a girone, Gruppo A, chiusa a pieno punteggio. Tre vittorie su tre: Turchia (3-0); Svizzera (3-0); Galles (1-0). Agli ottavi gli avversari sono i ragazzi dell’Austria, ma la formazione italiana chiude, anche se in sofferenza, per 2-1 il match. I quarti risultano più difficili, il Belgio di Romelu Lukaku danno filo da torcere agli uomini di Mancini, ma è l’Italia a spuntarla, 2-1. La semifinale si gioca contro gli spagnoli. Una Spagna che non molla fino ai rigori, ma con destrezza e freddezza, l’Italia si guadagna la finale.

L’Inghilterra supera la fase a gironi di misura. Su tre gare due vittorie per 1-0 (Croazia, Repubblica Ceca) ed un pareggio (Svezia; 0-0). Agli ottavi di finale gli uomini di Southgate superano 2-0 la Germania, mentre ai quarti di finale la Nazionale inglese vince con un rocambolesco 4-0 l’Ucraina di Shevchenko. Per raggiungere la finale hanno dovuto battere la Danimarca. Una vittoria sofferta e piena di polemiche. Ma gli inglesi conquistano la finale di Wembley.

I precedenti ufficiali tra Italia-Inghilterra sono otto: 5 vittorie per gli Azzurri, soltanto una per gli inglesi e 2 pareggi.



Il primo incontro risale al 1978, andata delle qualificazioni ai Mondiali, 2-1 per l’Italia. Il ritorno finisce 2-0 per gli inglesi. Ai Mondiali del 1980 gli Azzurri, superano gli inglesi per 1-0. Le due formazioni si ritrovano contro nel 1990, ai Mondiali, quando l’Italia, ancora una volta, supera l’Inghilterra per 2-1. La storia si ripete alle qualificazioni per i Mondiali del 1998, con la vittoria di misura degli italiani (1-0) all’andata, al ritorno finisce 0-0. La sfida ufficiale successiva si presenta per i quarti di finale degli Europei del 2012, 4-2 dopo i calci di rigore. Infine nel 2014, fase ai gironi dei Mondiali del 2014, l’Italia vince ancora una volta per 2-1.