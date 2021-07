Maurizio Costanzo: “Non ci fanno fare lo stadio? faremo del gran casino”

La Roma e lo stadio di proprietà: un dilemma che ne parla da troppi anni ormai, ma mai veramente se ne è fatto qualcosa di concreto. A intevenire su questo tema a “Te la do io Tokio” su Centro Suono Sport Roma frequenza 101.5, è stato un nuovo membro della nuova dirigenza della Roma scelto direttamente dai Friedkin: Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo: “Se non ci fanno fare lo stadio faremo un gran casino”

Maurizio Costanzo è da pochi mesi il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma e firma dei “Pensieri Giallorossi” sul quotidiano Corriere dello Sport. È intervenuto a un programma radiofonico per parlare dello Stadio e del perchè ancora non si riesce a fare a Roma. Queste le sue parole sullo stadio: “Questa è una settimana cruciale, teniamo le dita incrociate. Se non ce lo fanno fare faremo un gran casino. Se non lo fanno adesso lo fa il nuovo sindaco, certamente la Roma tra un anno e mezzo/due sarebbe meno interessata ad occuparsene. Alcuni consiglieri fanno il gioco delle tre carte ma io sono positivo, aspettiamo i prossimi sette giorni. I Friedkin? No, non li ho piu’ visti, hanno tanti affari in giro per il mondo”

Il resto dell’intervista

L’Advisor delle comunicazioni della società giallorossa, ha poi parlato di un bilancio su come si trova in questa prima esperienza, e le sue prime impressioni sono state splendide, ha conosciuto i responsabili di molti club, quindi sta circumnavigando la tifoseria, perchè il suo convincimento è che una squadra senza tifoseria non ha nulla. Ha anche incontrato la sindaca Raggi e Pacetti (definendolo uno di buona simpatia e di buona volontà), ma che non solo loro fanno parte del consiglio comunale, ma Costanzo si sente molto positivo sulla riuscita dello stadio. Aspettiamo pochi giorni e vedremo.