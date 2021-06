Clamoroso Roma, in arrivo Maurizio Costanzo! Il suo ruolo sarà…

In arrivo per la Roma Maurizio Costanzo. Notizia clamorosa, ma soprattutto molto curiosa, quella riportata questa mattina dal quotidiano Il Messaggero, giornale di Roma e vicino alle questioni di casa giallorossa. Secondo quanto riporta, infatti, la Roma si starebbe muovendo per portare all’interno dell’apparato dirigenziale un nuovo nome a sorpresa: i Friedkin starebbero pensando a Maurizio Costanzo, storico conduttore e giornalista della tv italiana. Davvero un colpo a sorpresa per la società giallorossa, dopo il vero “botto di mercato” di qualche settimana fa, quello che ha portato Jose Mourinho a sedersi sulla panchina che fu di Fonseca. Ecco con che ruolo arriverà alla Roma Maurizio Costanzo.

Roma Maurizio Costanzo, ecco il ruolo che ricoprirà lo storico giornalista

Maurizio Costanzo, di dichiarata fede romanista (una volta disse: “Ho sofferto più per la Roma che per amore“), è già stato vicino alle questioni di casa Roma: in particolare, fu consulente di Francesco Totti durante la realizzazione di alcuni libri. Anche in questo caso, Costanzo verrebbe “ingaggiato” dalla Roma in qualità di consulente. Per la precisione, sarebbe un consulente per la comunicazione, e si occuperebbe quindi della gestione di alcuni aspetti comunicativi della società. Certamente, in questo campo i Friedkin si assicurano uno dei migliori in assoluto, vista l’enorme esperienza in materia del noto giornalista e conduttore.

ECCO UN’INTERVISTA DEL CONDUTTORE A FRANCESCO TOTTI