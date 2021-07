Mondiali pallavolo femminile under20, Italia in semifinale : il tabellino contro la Polonia

Mondiali pallavolo femminile under 20, una grande Italia ha staccato con un turno di anticipo il pass per le semifinali vincendo per 3-1 lo scontro con la Polonia e agguantando la quinta vittoria consecutiva.

Le ragazze del ct Bellano hanno stravinto primo e quarto set mentre nel terzo, successivo al parziale perso con le polacche, hanno vinto ai vantaggi.

Le azzurrine torneranno in campo contro la Serbia oggi alle 17,30, le avversarie al momento occupano la seconda posizione del Pool F dal quale usciranno le due semifinaliste che si incroceranno con le prime due del Pool E.

Questa la classifica al momento del Pool F :

CLASSIFICA – Pool F: Italia 2V 6p, Serbia 1V 3p, Polonia 0V 0p, Repubblica Dominicana 0V 0p

Un percorso fino a questo momento esaltante, le ragazze guidate da Bellano sono sicure di giocarsi nel week end la possibilità di una medaglia , naturalmente la speranza è che possa arrivare quella più preziosa.

Nel successo contro la Polonia da applausi la prova di Giorgia Frosini , figlia del famoso giocatore e campione di basket Alessandro Frosini e che dalla prossima stagione sarà vice Egonu a Conegliano : 25 i punti per lei .

IL TABELLINO

ITALIA–POLONIA 3-1 (25-12, 19-25, 27-25, 25-12)

Italia: Guidicci 2, Omoruyi 6, Graziani 13, Frosini 25, Gardini 16, Nwakalor 10, Armini (L), Ituma 3, Monza, Consoli 1, Nervini 2, Cagnin. All. Bellano

Polonia: Binczycka 2, Piasecka 12, Pierzchala 5, Druzkow 19, Czyrnianska, Stefanik, Lyduch, Leoniak, Lendzioszek, Orzol 25, Lazowska, Stambrowska. All. Popik

Arbitri: Goren Roy (ISR), Gamarra Rivarola Cristina Maria (PAR)

Durata: 23’, 27’, 33’, 24’