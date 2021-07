Tabellone Euro 2020: il quadro definitivo delle semifinali

Sono rimaste quattro squadre a giocarsi l’accesso alla finalissima del tabellone di Euro 2020. Per nostra fortuna, l’Italia rientra in questa ristrettissima cerchia di Nazionali che tra martedì e mercoledì porranno la parola fine anche al quadro delle semifinali. Dopo la grande prestazione sfoderata contro il Belgio, adesso gli azzurri dovranno vedersela con la Spagna di Luis Enrique, vittoriosa ai rigori nei quarti contro la Svizzera. Dall’altra parte, un’Inghilterra in formato super affronterà con tutti i favori del caso la sorprendente Danimarca.

Oltre a scoprire nel dettaglio tutti gli incastri della fase finale, andremo a capire come è stato disegnato il tabellone degli Europei 2020 dalla Uefa e quali sono stati i criteri di assegnazione dei quattro posti alle migliori terze, ovvero come è stato assegnato loro il posto negli ottavi. Per capirlo bene è utilissimo consultare il regolamento degli Europei, unica fonte certa da cui attingere le notizie certe in merito ad ogni norma della competizione.

Tabellone Euro 2020: tutti gli incastri della fase finale del torneo

Come è possibile notare, la parte sinistra era, almeno inizialmente, decisamente la più dura nel tabellone degli Europei. Con Francia, Spagna, Belgio, Portogallo e Italia erano davvero tante le pretendenti per arrivare all’ultimo atto del torneo. Lo scherzetto della Svizzera ai campioni del mondo in carica ha scombinato un po’ le carte in tavola. Dall’altra parte, dopo la vittoria sulla Germania, per l’Inghilterra si è spalancata un’autostrada verso la finale essendo di fatto l’unica big in quella parta di tabellone.

Tabellone Europei 2020: i criteri per gli incroci delle migliori terze agli ottavi

Scorrendo il suddetto regolamento, consultabile direttamente dal sito della Uefa, si arriva a pagina 19 del capitolo Competition System. Al punto 21.05 troverete la tabella che descrive inequivocabilmente tutti i possibili incroci delle migliori terze agli ottavi di finale.

È utile partire da un presupposto base: l’inserimento in tabellone deriva esclusivamente dai gironi di provenienza delle migliori terze. Ciò significa che, ai fini del piazzamento di una terza contro un’avversaria o un’altra, non ha alcuna rilevanza il numero di punti, di gol, di differenza reti o similari. Il destino di una nazionale che giunge terza, e viene ripescata, è già segnato in base alla tabella che segue:



Nella prima colonna trovate i gruppi di provenienza delle migliori terze, mentre in quelle seguenti gli incastri consequenziali in base ai differenti scenari. La dicitura WB, WC, WE, WF sta per Winner of group B, C, E ed F. Questo perché, ricordiamolo, le prime dei gruppi A e D non incontrano una terza, bensì una seconda. Di seguito il tabellone di Euro2020 con le squadre intanto qualificate.

Regole per la classifica delle migliori terze Euro2020

Dopo aver focalizzato l’attenzione sugli incroci effettivi delle migliori terze negli ottavi degli Europei 2021, è il momento di ricordare come verrà stilata la classifica di queste. I criteri per stabilire l’ordine delle terze classificate sono 6. Eccoli elencati dal primo all’ultimo per importanza:

numero di punti fatti nel proprio girone differenza reti numero di gol segnati numero di vittorie nel proprio girone classifica disciplina* posizione nel ranking per nazioni Uefa

*Questo criterio è il meno intuitivo perché consiste in una classifica di cui si tiene scarsamente conto di solito. Si basa sul numero di cartellini che vengono sventolati ai calciatori di una nazionale secondo il seguente criterio:

espulsione diretta o per doppia ammonizione: 3 punti

ammonizione: 1 punto

Logicamente la squadra che avrà il punteggio più basso sarà anche quella che è stata maggiormente corretta. Quindi avere pochi punti significa essere meglio piazzata in questa speciale graduatoria.