Amichevole, dove vedere AZ-Torino: streaming e diretta tv in chiaro?

Domenica 8 agosto, alle ore 16, all’ “AFAS Stadion” di Alkmaar, nuovo impegno internazionale per il Torino di Ivan Juric che sarà opposto agli olandesi dell’AZ Alkmaar, formazione di Eredivisie. Prima di scoprire dove vedere AZ-Torino ecco un focus su questo match amichevole.

Il Torino in questo ritiro estivo ha battuto i dilettanti dell’Obermais Merano (11-0), poi ha disputato un’amichevole in famiglia tra Torino A e Torino B. Nel terzo match ha battuto il Brixen 5-1, poi ha pareggiato contro l’ All Fateh (0-0) e ha perso contro il Rennes (1-0). Prima di questo match contro gli olandesi, il Torino affronterà la Pro Vercelli sabato 7 agosto. Il debutto ufficiale dei granata nella nuova stagione avverrà domenica 15 agosto contro la Cremonese in Coppa Italia. Per quanto riguarda il campionato, i granata faranno il loro esordio sabato 21 agosto contro l’Atalanta, match che si disputerà all’ “Olimpico Grande Torino”.

Dove vedere AZ-Torino, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match AZ-Torino, calcio d’inizio fissato per le ore 16, al momento non verrà trasmessa in diretta tv e streaming in quanto i diritti televisivi di questa gara amichevole non sono stati venduti. Il match all’ultimo potrebbe essere trasmesso su Torino Channel. Pertanto potrete seguire gli aggiornamenti LIVE dell’incontro sulle pagine social del club granata.