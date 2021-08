Calciomercato Juve, sfuma il ritorno di Pjanic in bianconero

Con le ufficialità di Moise Kean e del talento olandese Ihattaren, arrivate entrambe in mattinata, si è praticamente chiuso il calciomercato in entrata della Juventus. Definitivamente sfumata, dunque, la trattativa relativa al ritorno in bianconero di Miralem Pjanic. Inoltre, in queste ultime ore, non ci sarà neppure l’affondo decisivo per Mauro Icardi, che resterà al Psg. Niente botti di mercato per la Vecchia Signora ormai orfana di Cristiano Ronaldo, che ha deciso di sposare il progetto Manchester United, dopo appena tre stagioni a Torino.

Juve-Pjanic: nodo ingaggio

Il problema principale legato al ritorno di Miralem Pjanic è stato l’ingaggio: il bosniaco guadagna attualmente 8,5 milioni di euro a stagione, la Juve non si è spinta oltre i 3,5. Il Barcellona si era offerto di pagare il 30/40% dello stipendio. Troppo poco per la Vecchia Signora, che ha quindi deciso di abbandonare questa trattativa. Il centrocampo bianconero, dunque, resterà così come è attualmente, senza ulteriori innesti.

Come riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, La Juventus avrebbe comunicato a Miralem Pjanic e al suo entourage che il mercato in entrata è chiuso. Salvo nuovi colpi di scena in questo ultimo giorno di trattative, il centrocampista bosniaco non vedrà dunque consumarsi il suo ritorno in maglia bianconera.