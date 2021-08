Community Shield, dove vedere Leicester-Manchester City: streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Sabato 7 agosto, a “Wembley”, alle ore 18.15, si affronteranno il Leicester di Brendan Rodgers e il Manchester City di Pep Guardiola, il match è valido per il Community Shield. Prima di scoprire dove vedere Leicester-Manchester City in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre prima di questa finale.

Ad una settimana dal via della Premier League, in Inghilterra si assegna il primo titolo stagionale fra la vincente della FA Cup (il Leicester) e la vincente della Premier League (il Manchester City). Le “Foxes” nella loro storia hanno vinto una sola volta il trofeo e risale al 1971. I “Citizens”, invece, hanno vinto per ben 6 volte il Community Shield. Il Leicester farà il suo esordio in campionato sabato 14 agosto al “King Power Stadium” contro il Wolverhampton; mentre il City sarà impegnato in trasferta al “Tottenham Hotspur Stadium” contro gli “Spurs”.

Attiva ora/Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi

Dove vedere Leicester-Manchester City in tv e streaming



Il match Leicester-Manchester City, valevole per il Community Shield, sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.



Attiva ora/Abbonati ora a DAZN