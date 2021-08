DIRETTA LIVE Brasile-Spagna finale Olimpiadi: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Brasile-Spagna

Live Brasile-Spagna: le probabili formazioni

BRASILE (4-2-3-1): Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Guimaraes, Douglas Luiz; Antony, Claudinho, Cunha; Richarlison. Allenatore: Jardine.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Cucurella, Torres, Garcia, Gil; Pedri, Zubimendi, Merino; Olmo, Oyarzabal, Asensio. Allenatore: De la Fuente.

Live Brasile-Spagna: ora e luogo del match

Sarà Brasile-Spagna la finale per la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’atto conclusivo si giocherà a Yokohama il 7 agosto. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.30 locali, le 13.30 italiane. La nazionale verdeoro ha superato ai rigori il Messico dopo il pareggio senza reti nei tempi regolamentari. La Roja si è guadagnata il pass per la finale superando ai supplementari i padroni di casa del Giappone: decisiva la rete di Marco Asensio.

Live Brasile-Spagna: precedenti e diretta Tv

Brasile e Spagna si sono già affrontate ai Giochi. L’ultimo precedente risale a 45 anni fa: Montreal ’76, sfida vinta dai sudamericani 2-1. Serve fare un salto indietro nel tempo a Messico ’68 per arrivare al primo confronto olimpico tra le due nazionali: 1-0 per la Spagna. La finale olimpica di calcio maschile tra Brasile e Spagna verrà trasmessa in diretta tv da DAZN attraverso Eurosport. Inoltre, chi vorrà seguire in streaming la finalissima del torneo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà possibile utilizzare la piattaforma Discovery+.