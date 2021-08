DIRETTA LIVE Juve Stabia-ACR Messina: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Juve Stabia-ACR Messina

1′ – TEMPO

Live Juve Stabia-ACR Messina: le probabili formazioni

JUVE STABIA (4-2-3-1) – Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia, Caldore; Altobelli, Berardocco; Scaccabarozzi, Stoppa, Rizzo; Gomez.

Allenatore: Walter Alfredo Novellino

ACR MESSINA (4-3-3) – Fusco; Fantoni, Carillo, Sarzi, Goncalves; Damian, Matese, Fofana; Adorante, Balde, Busatto.

Allenatore: Salvatore Sullo.

ARBITRO: Valerio Crezzini della sezione di Siena

ASSISTENTI: Michele Colavito e Alessandro Parisi della sezione di Bari

QUARTO UOMO: Valerio Vogliacco della sezione di Bari

Live Juve Stabia-ACR Messina: ora e luogo del match

Sabato 21 agosto, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il primo turno di Coppa Italia di Serie C tra Juve Stabia-ACR Messina. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La presenza dei tifosi sugli spalti sarà in numero ridotto e subordinata al possesso del “green pass”, viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Live Juve Stabia-ACR Messina: come arrivano le due squadre

La Juve Stabia si avvicina alla gara di Coppa Italia contro l’ACR Messina reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due amichevoli stagionali. La squadra di mister Novellino, infatti, ha pareggiato per 2-2 in trasferta contro il Campobasso ed ha vinto per 2-1 in casa contro il Potenza. L’ACR Messina, invece, si avvicina alla sfida reduce dalla vittoria in amichevole contro il Viagrande.