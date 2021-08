DIRETTA LIVE Juve Stabia-Potenza: cronaca e risultato Amichevole Serie C

Clicca qui per aggiornare la diretta live Juve Stabia-Potenza

1′ – TEMPO

Live Juve Stabia-Potenza: le probabili formazioni

JUVE STABIA (4-4-2) – Sarri; Donati, Tonucci, Troest, Caldore; Scaccabarozzi, Berardocco, Altobelli, Rizzo; Bubas, Stoppa.

Allenatore: Walter Alfredo Novellino.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Maestrelli, Piana, Gigli; Zenuni, Zampa, Sandri; Ricci; Mazzeo, Romero.

Allenatore: Fabio Gallo

Live Juve Stabia-Potenza: ora e luogo del match

Mercoledì 11 agosto, alle ore 17:30, andrà di scena il match amichevole tra Juve Stabia-Potenza. Le due compagini, entrambe iscritte al prossimo campionato di Serie C girone C, si sfideranno allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. I tifosi potranno seguire la gara sugli spalti, anche se in maniera parziale, al 50% e per entrare sarà necessario il Green Pass, ovvero la certificazione che attesta l’avvenuta doppia vaccinazione contro il Covid-19.

Live Juve Stabia-Potenza: come arrivano le due squadre

La Juve Stabia si avvicina alla partita amichevole contro i rossoblu reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. Le Vespe, infatti, hanno vinto per 4-1 contro il Pescara Primavera ad Atri di Pineto ed hanno pareggiato per 2-2 contro il Campobasso allo Stadio Nuovo Romagnoli. Il Potenza, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due partite amichevoli. La squadra di Gallo ha perso per 3-0 contro il Palermo ed ha pareggiato per 0-0 allo Stadio Viviani contro la Turris.