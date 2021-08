DIRETTA LIVE Juventus-Empoli: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Juventus-Empoli

1′ – TEMPO

Live Juventus-Empoli: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Morata.

Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Pellegrini, Rugani, McKennie, Locatelli, Ranocchia, Kulusevski, Chiesa.

Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Ramsey.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso.

Allenatore: Andreazzoli.

A disposizione: Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Zurkowski, Asslani, Pinamonti, Tonelli, Haas, Ekong, La Mantia.

Indisponibili: Parisi.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

Assistenti: De Meo-Rocca.

Quarto uomo: Marcenaro.

Var: Guida. Ass. Var: Ranghetti.

Live Juventus-Empoli: ora e luogo del match

Sabato 28 agosto, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A tra Juventus-Empoli. Le due compagini si sfideranno all’Allianz Stadium di Torino. La presenza dei tifosi sugli spalti sarà in numero ridotto e subordinata al possesso del “green pass”, viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. Sono attesi circa 20.000 spettatori.

Live Juventus-Empoli: come arrivano le due squadre

La Juventus si avvicina al match reduce dal pareggio alla prima giornata di campionato contro l’Udinese. La squadra di mister Allegri, infatti, ha pareggiato per 2-2 contro l’Udinese di Gotti, facendosi rimontare i due gol di vantaggio nella seconda frazione di gioco. L’Empoli, invece, si avvicina alla sfida reduce dalla sconfitta per 1-3 in casa contro la Lazio in occasione della prima uscita stagionale.