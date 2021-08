DIRETTA LIVE Twente-Venezia: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Twente-Venezia

1′ – TEMPO

Live Twente-Venezia: le probabili formazioni

TWENTE (4-3-3) – J.Drommel; D.Dumic, G.Smal, K.Pierie, Troupeè; L.Ilic, G.Roemeratoe, R.Zerrouki; Q.Menig, L.Narsingh, Danilo.

Allenatore: Ron Jans.

VENEZIA (4-3-3) – Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Tessmann, Peretz; Heymans, Forte, Johnsen.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Live Twente-Venezia: ora e luogo del match

Continua il tour olandese della squadra di Paolo Zanetti. Dopo la grande vittoria in rimonta con l’Utrecht, i lagunari sfidano il Twente. Contro l’Utrecht il Venezia ha fornito una buona prova di carattere, ribaltando lo svantaggio iniziale, arrivato su rigore con Gudtafsonn, grazie alle reti di Aramu e Forte, protagonisti della promozione in Serie A.

Oggi pomeriggio, martedì 3 agosto, alle ore 15:00, il Venezia sfiderà il Twente. Le due compagini si affronteranno al Grosch De Veste di Enschede. Ricordiamo che la squadra arancioverde inizierà il campionato al Diego Armando Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti. Per giocare in casa i veneti dovranno aspettare addirittura la quarta di campionato, quando riceveranno lo Spezia.

Live Twente-Venezia: come arrivano le due squadre

Il Twente si avvicina al match reduce dal pareggio in amichevole, lo scorso 31 luglio, contro i tedeschi dell’Arminia Bielefeld. Gli olandesi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 alla Schuco Arena. Il Venezia, invece, è reduce dalla vittoria nella partita amichevole contro l’Utrecht. I lagunari hanno rimediato all’iniziale svantaggio vincendo la gara per 2-3.