Dopo le vittorie ottenute in amichevole con Aquila (6-0) e Cesena (2-0), il Perugia si prepara ad affrontare il Sudtirol nel primo turno di Coppa Italia. Perugia-Sudtirol si prospetta un match molto interessante in cui la squadra di casa, nonostante parta con i favori del pronostico, dovrà prestare attenzione alle qualità della squadra in trasferta per riuscire a passare il turno della coppa nazionale. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su diretta tv in chiaro Mediaset e streaming? Dove vedere Perugia-Sudtirol, Coppa Italia 2021/2022.

Diretta tv in chiaro Mediaset e streaming? Dove vedere Perugia-Sudtirol, Coppa Italia 2021/2022

Perugia-Sudtirol, valido come match del primo turno di Coppa Italia, si giocherà allo Stadio Renato Curi di Perugia a partire dalle ore 19.00 di Domenica 8 Agosto 2021. Per seguire gli aggiornamenti del risultato di Perugia-Sudtirol basterà visionare le pagine social (Facebook, Twitter ed Instagram) delle rispettive compagini. Al momento non vi è alcuna informazione sulla copertura televisiva e in streaming di Perugia-Sudtirol, quindi non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro del primo turno di Coppa Italia 2021/2022. Seguiranno aggiornamenti sull’eventuale messa in onda di questo importante ed emozionante primo turno di Coppa Italia 2021/2022 tra il Perugia e il Sudtirol.