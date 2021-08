Dove vedere amichevole Parma-Sassuolo: streaming e diretta Tv

Domenica 1 agosto, alle ore 20:30, andrà di scena il match amichevole Parma-Sassuolo. Le due compagini si affronteranno allo Stadio Ennio Tardini di Parma. I gialloblù, retrocessi in Serie B nella passata stagione, e i neroverdi, che hanno salutato mister De Zerbi dopo tre anni, si preparano ad affrontare il campionato cadetto e quello di Serie A, rispettivamente nel ritiro di Castelrotto e in quello di Vipiteno.

Amichevole Parma-Sassuolo: la presentazione del match

Il Parma si avvicina alla gara amichevole reduce dalle partite pre-campionato contro Bochum e Trento. I gialloblù, guidati dal tecnico Enzo Maresca, hanno perso per 1-0 contro i tedeschi ed hanno vinto per 4-2 contro la formazione neopromossa in Serie C. Il Sassuolo, invece, che ha affidato la panchina all’emergente Alessio Dionisi, si avvicina al match del Tardini reduce dalla gara amichevole contro il Sudtirol, pareggiata per 0-0. Una sfida sicuramente importante per entrambe le compagini, rientrate in questi giorni dal ritiro in montagna.

Amichevole Parma-Sassuolo streaming e diretta Tv

L’amichevole Parma-Sassuolo, in programma domenica 1 agosto 2021 allo Stadio Tardini, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport (Canale 202). L’incontro verrà trasmesso anche in streaming sui canali ufficiali del club, ma lo streaming sarà usufruibile solo dall’estero, mentre per l’Italia i diritti della gara sono stati acquisiti dalla piattaforma di Sky.