DOVE VEDERE EMPOLI-LAZIO – SERIE A –

Ritorna la Serie A, il campionato 2021/22 prende il via oggi, 21 agosto 2021. Tra le sfide di oggi c’è l’anticipo Empoli-Lazio, fischio d’inizio previsto alle ore 20,45. L’arbitro di gara al Castellani sarà S. Sozza.

L’Empoli farà debutto in Serie A contro la “nuova” Lazio di Maurizio Sarri. La formazione di Andreazzoli mancava dalla massima serie dalla stagione 2018/19, anno nel quale ha chiuso il campionato in 18^a posizione, la quale ha sancito il ritorno in B.

La Lazio inizia la nuova stagione con al comando Maurizio Sarri, ex allenatore proprio dell’Empoli per tre lunghe stagioni. I biancocelesti arrivano da una scorsa stagione ricca di soddisfazioni, come la partecipazione alla Champions League dopo 20 anni e un piazzamento finale al quinto posto. Quest’anno toccherà disputare l’Europa League.

Tra le due formazioni ci sono numerosi precedenti; le ultime due gare giocate al Castellani hanno visto la vittoria della Lazio. L’ultimo successo dei toscani risale al 2015 (1-0). Ci sono 11 precedenti casalinghi tra Empoli-Lazio, che contano 4 successi a testa e 3 pareggi.

Dove vedere Empoli-Lazio, streaming e diretta tv

Il match allo Stadio Carlo Castellani tra Empoli-Lazio di sabato 21 agosto 2021 ore 20,45, verrà trasmesso in diretta Tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre).

In diretta streaming su DAZN, ( Clicca qui per maggiori informazioni sull’abbonamento ) visibile sulle moderne smart tv compatibili e tramite app su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon FIre TV Stick o Google Chromecast.

Tutti gli utenti di Sky potranno seguire la partita anche sulla piattaforma SkyGo. Infine c’è anche l’alternativa NOW, il servizio live e On demand di Sky.

Empoli-Lazio, probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Mancuso, La Mantia. Insisponibili: Parisi. Squalificati: – . All. Andreazzoli.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. Insisponibili: – . Squalificati: – . All. Sarri.