DOVE VEDERE SALERNITANA-ROMA – SERIE A –

La Roma va in trasferta a Salerno, dove verrà ospitata dai granata. Salernitana-Roma avrà fischio d’inizio domenica 29 agosto 2021 alle ore 20,45 allo Stadio Arechi di Salerno, affidata all’arbitro Abisso.

La Salernitana è tornata nella massima serie dopo diversi anni di Serie B. La gara di esordio contro il Bologna ha visto gli uomini di Fabrizio Castori iniziate con una sconfitta. Non sarà semplice affrontare la Roma di Mourinho, ma i campani possono contare, oltre che sul fattore campo, anche sulla stanchezza dei giallorossi che hanno giocato le qualificazioni per la Conference League.

La Roma dello Special One continua a mettere a segno una vittoria dopo l’altra. Due i due ko inflitti al Trazbonspor, vittorie che hanno portato alla qualificazione alla Conference League, anche la prima di campionato è stata un successo: 3-1 contro la Fiorentina.

Soltanto due precedenti tra Roma e Salernitana: una vittoria a testa.

Dove vedere Salernitana-Roma, streaming e diretta Tv

Il match Salernitana-Roma di domenica 29 agosto 2021 alle ore 20,45 verrà trasmesso in esclusiva e in diretta su DAZN. Sarà visibile gli abbonati anche sulle Smart Tv di ultima generazione compatibili con la App, oltre che su tutti i televisori collegati sad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TeamVision Box o a un dispositivo Amazon Fire Stick oppure Google Chromecast.

Inoltre, chi possiede DAZN potrà vedere Salernitana-Roma in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Salernitana-Roma, probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Bogdan, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.