Il ritorno di Kean alla Juventus! Trovato l’accordo con l’Everton

Trovato l’accordo per il ritorno di Moise Kean alla Juventus. L’attaccante dopo l’esperienza in Premier League con l’Everton è pronto per tornare in bianconero. Trovato l’accordo con l’agente, Mino Raiola, e con la squadra inglese. Kean potrebbe arrivare a Torino tra oggi o domani. Il giocatore riuscirà a sostituire la partenza di Ronaldo?

Ritorna Kean alla Juventus

Per un attaccante che ritorna in Inghilterra, Ronaldo, un altro attaccante, invece, Kean, ritorna in Italia. Dopo l’addio del portoghese alla Vecchia Signora, la Juventus non ha perso tempo e ha trovato il sostituto: Moise Kean. Accordo trovato tra le parti, la formula sarebbe quella del prestito biennale con obbligo di riscatto nel 2023. L’operazione è in fase avanzata, ci sono da definire solo i dettagli. L’attaccante arriverà a breve a Torino per le visite mediche.

Kean potrà sostituire Ronaldo?

Il colpo di mercato di Ronaldo al Manchester United e il contro- colpo della Juventus che riprende Kean hanno il sapore della nostalgia. CR7 ritorna nel club che lo ha consacrato un campione, il primo pallone d’oro lo ha conquistato giocando con i Red Devils. Kean, invece, ritorna nella squadra con cui ha esordito in serie A, esordio voluto proprio da Massimiliano Allegri che lo chiama in prima squadra e lo fa entrare in campo per sostituire Mandzukic nel match contro il Pescara, era il 19 novembre 2016. Nella sua lettera di addio Ronaldo ringrazia la Juventus, dicendo di aver scritto una bella storia insieme. Kean sarà in grado di scrivere una storia ancora più bella alla Juventus?