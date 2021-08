Inter-Dinamo Kiev streaming e diretta TV8? Dove vedere amichevole

Il match amichevole Inter-Dinamo Kiev si gioca sabato 14 agosto alle ore 18.30 nell’U-Power Stadium di Monza. Per i nerazzurri è il quinto test precampionato dopo le partite contro Lugano, Pergolettese, Crotone e Parma. Ricordiamo che la squadra di Inzaghi farà il proprio esordio in campionato il 21 agosto contro il Genoa.



Le probabili formazioni di Inter-Dinamo Kiev amichevole

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Satriano, Lautaro Martínez. All. S. Inzaghi

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buylaskyi, Rodrigues; Garmash. All. Lucescu



Dove vedere Inter-Dinamo Kiev amichevole, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match amichevole Inter-Dinamo Kiev sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202 del telecomando Sky) e su Sky Sport 251. I tifosi nerazzurri al di fuori dell’Italia potranno seguire la sfida in streaming sui canali ufficiali Inter YouTube e Facebook, con telecronaca in inglese. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.