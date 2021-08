Inter, infortunio a Lautaro Martinez: gravità e tempi di recupero

Milan e Inter segnate da uno stesso destino, entrambe, nella stessa mattinata perdono un giocatore importante per la gara d’avvio della nuova stagione di Serie A 2021/2022. Mentre il Milan ha perso Kessié, all’Inter infortunio a Lautaro Martinez.

Inter, infortunio a Lautaro Martinez

Un momento indubbiamente non semplice per la società nerazzurra, che già avrebbe dovuto fare a meno dell’argentino alla prima di campionato per squalifica. Ora, però, la sua assenza potrebbe prolungarsi a causa di un affaticamento allo psoas riportato durante l’ultimo allenamento.

Simone Inzaghi, con Alexis Sanchez infortunato ed Edin Dzeko appena approdato alla corte di Simone Inzaghi per aiutare nella fase offensiva, si spera che presto tutti possano essere disponibili. La speranza dell’Inter, ma soprattutto di Inzaghi sarà senz’altro quella di rivedere l’argentino in campo almeno per la seconda giornata di campionato prevista per il weekend del 29 agosto, quando la formazione milanese si troverà di fronte l’Hellas Verona.

Le parole dell’inviato di Sky Sport: “Ieri ha sentito dolore e questa mattina ha fatto dei controlli che hanno evidenziato un leggero problema allo psoas, muscolo che può dare dei problemi nella zona dell’anca. Verrà valutato giorno per giorno, è un leggero risentimento. Salterebbe in ogni caso la gara con con il Genoa (è squalificato) e quindi avrebbe due settimane per recuperare in tempo per la gara con il Verona. C’è fiducia che possa farcela”.