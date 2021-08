Kaio Jorge alla Juve: “I miei obiettivi sono fare tanti gol e vincere la Champions”

Kaio Jorge è appena arrivato alla Juve e ha già le idee chiare: vincere. Il nuovo acquisto bianconero ha obiettivi ambiziosi, oltre a fare bella figura con Allegri, parla già di Champions. All’intervista rilasciata alla Juventus Tv, il giovane attaccante brasiliano ha anche spiegato la scelta della maglia numero 21 ed ha raccontato di avere il poster di Cristiano Ronaldo in camera.

Kaio Jorge alla Juve: “Qui per vincere la Champions”

Intervistato da Juventus Tv, il nuovo attaccante bianconero si presenta con la voglia di vincere e di lasciare un segno alla Juve. Kaio Jorge ha, infatti, affermato: “Sono molto felice di essere qui. Mi aspetto di restare a lungo nella Juve. La Juve è una grande squadra, una delle più grandi d’Europa“. Il brasiliano ha continuato spiegando quali sono i suoi obiettivi: “Arrivo per lottare per dei titoli, spero di essere apprezzato e di diventare un campione qui alla Juve“. Infine, rincara la dose e afferma: “Il mio obiettivo e segnare molto e aiutare i miei compagni meglio che posso e, se Dio vorrà, vincere titoli importanti come la Champions“.

La scelta della maglia numero 21 e Ronaldo come idolo

Durante l’intervista, Kaio Jorge spiega il motivo per cui ha scelto il numero 21. Ha dichiarato: “Ho scelto il numero 21 perché l’hanno indossata grandi giocatori qui: Pirlo, Dybala, Zidane, Higuain. Quindi spero di segnare molto con questa maglia“. L’attaccante, inoltre, descrive il suo modo di giocare e le sue qualità: “Sono un giocatore tattico, intelligente, in campo mi muovo molto. Ho grande facilità a segnare“. Dal poster in camera a compagno di squadra, Kaio Jorge ha rivelato che da piccolo aveva il poster di Cristiano Ronaldo. L’attaccante, infine, ha detto che il suo sogno è quello di fare gol nella finale di Champions.