Kean alla Juventus è ufficiale, ecco le cifre!

“Bentornato, Moise”, così il club bianconero annuncia il ritorno di Kean alla Juventus. Arrivato per sostituire Ronaldo, il giovane calciatore deve dimostrare il suo valore e rinforzare un attacco che finora è stato povero di gol. La Juventus, inoltre, ha comunicato le cifre relative all’acquisto di Kean.

Kean alla Juventus, ecco quanto è costato

Trovato l’accordo con l’Everton, la Juventus svela le cifre dell’affare Kean. Nel comunicato la Juventus spiega che si tratta di un prestito con obbligo di riscatto. Ecco le cifre nel dettaglio: “per l’acquisizione, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 7,0 milioni, di cui € 3,0 per la stagione sportiva 2021/2022 e € 4,0 per la stagione sportiva 2022/2023“. Il comunicato continua indicando anche le cifre del riscatto. Secondo gli accordi è previsto: “l’obbligo da parte della Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore […] Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 28,0 milioni“.

Dopo aver annunciato il ritorno di Kean alla Juve, il club ricorda come proprio con la squadra bianconera l’attaccante abbia iniziato la sua carriera da professionista. Sul sito della Juventus, infatti, si legge che Kean a Torino “non solo ha mosso i suoi primi passi nel calcio dei professionisti, ma dove è cresciuto come ragazzo e giocatore”. Il club bianconero, inoltre, ricorda il suo esordio in serie A nel 2016 durante la partita contro il Pescara.