Live calciomercato Napoli: ultime trattative e rumors di mercato minuto per minuto

Il calciomercato del Napoli stenta a decollare. La mancata qualificazione in Champions League e il contraccolpo finanziario derivante dall’emergenza Covid hanno rallentato i piani e le strategie della società partenopea in vista del prossimo campionato. Aurelio De Laurentiis, dopo aver esonerato Gennaro Gattuso, ha piazzato il colpo Luciano Spalletti in panchina, ma ad oggi tra le fila degli azzurri non ci sono volti nuovi.

Dunque, il Napoli si ritrova con la stessa rosa dell’anno scorso, meno Hysaj, finito alla Lazio a parametro zero, Bakayoko che è rientrato al Chelsea per fine prestito e Maksimovic che ha preferito non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Tuttavia, il calciomercato sta per entrare nel clou e certamente non mancheranno sorprese anche per i partenopei. Segui su SuperNews tutti gli aggiornamenti e i rumors di mercato legati al Napoli.

03/08 – UFFICIALE – Operazioni in uscita per il Napoli. Il club partenopeo ha infatti ceduto al Pescara in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione l’esterno d’attacco Eugenio D’Ursi. Sempre agli abruzzesi, con la stessa formula finisce anche l’attaccante argentino Franco Ferrari.

03/8 – Il Napoli avrebbe virtualmente chiuso per almeno quattro cessioni. Il portiere Nikita Contini è ormai a un passo dal Crotone, la firma dovrebbe arrivare per il weekend. Inoltre, sembrerebbe cosa fatta la cessione al Pordenone, a titolo definitivo, dell’attaccante Amato Ciciretti e del centrocampista Michael Folorunsho. Un altro azzurro dovrebbe scendere in Serie B: si tratta di Gennaro Tutino a un passo dal Parma.