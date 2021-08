Olimpiadi pallavolo femminile, l’oro degli USA e i rimpianti dell’Italia

Olimpiadi pallavolo femminile, gli USA hanno conquistato l’oro olimpico , il primo della propria storia, superando la finale contro il Brasile per 3-0 ( 25-21, 25-20, 25-14 ) .

Una vittoria meritata per le giocatrici a stelle e strisce guidate da coach Kiraly che evidenzia nello stesso tempo anche l’occasione gettata al vento sotto certi punti di vista da parte dell’Italia di Davide Mazzanti.

Si perché questa squadra era stata affrontata dalle nostre ragazze capaci di piegarsi solamente al tie-break.

Decisamente meno negativa quella partita a livello di prestazione , era stata l’ultima del girone che aveva consegnato proprio alle americane il primato del girone, rispetto al 3-0 subito contro la Cina già eliminata che aveva di fatto minato le sicurezze azzurre e messo in bilico la vittoria del girone .

Quello che è stato gettato al vento non è un oro, sarebbe forse presuntuoso pensarlo, ma la possibilità di giocarsi una medaglia assolutamente sì .

La nostra Nazionale dovrà ora ripartire e fare tesoro di questa esperienza. Il gruppo , vista la giovane età e la conferma prima delle Olimpiadi di Davide Mazzanti al timone , sarà inevitabilmente questo con innesti mirti e l’occasione di voltare pagina presto arriva su un piatto d’argento visto che tra pochissimo inizieranno gli Europei .

Nella difficoltà del post Tokyo arriva forse nel momento più azzeccato una manifestazione prestigiosa per chiudere in fretta il capitolo giapponese.

Certo è che da ora per il gruppo di Davide Mazzanti saranno vietati altri passaggi a vuoto .